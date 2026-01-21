Guasto all'Air Force One con Trump a bordo | costretto a invertire rotta presidente spostato su un altro aereo

Durante un volo verso Davos, l'Air Force One con Donald Trump a bordo ha dovuto rientrare a causa di un problema elettrico. Il presidente è stato trasferito su un altro velivolo per garantire la sicurezza e proseguire il viaggio senza ulteriori inconvenienti. L'incidente ha causato un breve ritardo nella programmazione, ma non sono stati segnalati altri rischi o complicazioni.

