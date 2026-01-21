Guasto all’Air Force One l’aereo di Trump costretto ad atterrare dopo il decollo per Davos Il presidente è ripartito dopo due ore e mezza

Il 21 gennaio 2026, l'Air Force One di Donald Trump ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa di un guasto elettrico poco dopo il decollo da Roma, diretto a Davos. Il presidente è rimasto a terra circa due ore e mezza prima di ripartire. L’incidente ha causato lievi disagi, ma non ci sono state conseguenze per la sicurezza.

Roma, 21 gennaio 2026 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripreso il suo viaggio verso il forum di Davos mattina presto, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP, dopo che un piccolo problema elettrico aveva costretto il suo aereo presidenziale a tornare alla base aerea. Trump e il suo entourage hanno cambiato aereo alla Joint Base Andrews e sono ripartiti poco dopo le 05:00 GMT, circa due ore e mezza dopo la partenza iniziale.

