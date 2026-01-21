Guasto all’Air Force One l’aereo di Trump costretto ad atterrare dopo il decollo per Davos Il presidente Usa è ripartito dopo due ore e mezza

Il 21 gennaio 2026, l’Air Force One di Donald Trump ha dovuto rientrare a causa di un guasto elettrico subito dopo il decollo verso Davos. Dopo circa due ore e mezza di attesa, il presidente americano è ripartito per continuare il suo viaggio. L’incidente ha comportato un breve fermo tecnico, senza ulteriori complicazioni, consentendo a Trump di proseguire il suo programma internazionale.

Roma, 21 gennaio 2026 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripreso il suo viaggio verso il forum di Davos mattina presto, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP, dopo che un piccolo problema elettrico aveva costretto il suo aereo presidenziale a tornare alla base aerea. Trump e il suo entourage hanno cambiato aereo alla Joint Base Andrews e sono ripartiti poco dopo le 05:00 GMT, circa due ore e mezza dopo la partenza iniziale. Il presidente Trump è diretto al World Economic Forum, l’appuntamento annuale in cui i leader mondiali si riuniscono per discutere i principali temi economici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

