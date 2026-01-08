Guasticce | Reparti della Magna al freddo dipendenti in sciopero | Ogni anno lo stesso problema
A Guasticce, i reparti della Magna rimangono al freddo e i dipendenti hanno deciso di scioperare, lamentando problemi ricorrenti di lunga data. La questione, sottolineata da rappresentanti sindacali, evidenzia la necessità di trovare soluzioni definitive per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose. La questione resta aperta, con i lavoratori che chiedono interventi concreti per risolvere un problema che si ripete ogni anno.
"La salute non è negoziabile, i problemi che si ripetono ogni anno vanno risolti definitivamente". A sottolinearlo a chiare lettere sono il segretario generale della Fiom Cgil Livorno, Massimo Braccini, e la rappresentante delle Rsu Fiom Magna, Claudia Dagate, annunciando al contempo un'ora di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Volandri: “Sinner ci ha fatto i complimenti nella chat della Davis. E a me scriveva ogni giorno lo stesso messaggio”
Leggi anche: La rivelazione della senatrice Michaela Biancofiore: «Assumo il farmaco per dimagrire, ho perso 17 chili, ma ora ho lo stesso problema di Robbie Williams»
“Lavorare al freddo”, Rsu e Fiom proclamano sciopero alla Magna: “La salute non è negoziabile” - Un’ora di sciopero per dire basta al freddo nei reparti e rivendicare condizioni di lavoro dignitose. livornopress.it
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.