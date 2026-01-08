Guasticce | Reparti della Magna al freddo dipendenti in sciopero | Ogni anno lo stesso problema

A Guasticce, i reparti della Magna rimangono al freddo e i dipendenti hanno deciso di scioperare, lamentando problemi ricorrenti di lunga data. La questione, sottolineata da rappresentanti sindacali, evidenzia la necessità di trovare soluzioni definitive per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose. La questione resta aperta, con i lavoratori che chiedono interventi concreti per risolvere un problema che si ripete ogni anno.

