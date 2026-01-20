Livorno futuro più solido per la Magna | siglato il protocollo Regione-Mimit

È stato firmato a Roma un protocollo d’intesa tra Regione e Mimit per rafforzare il futuro della Magna Closures di Guasticce. L’accordo mira a consolidare il ruolo strategico del polo industriale e a favorire una crescita sostenibile, anticipando possibili sfide di mercato. Un passo importante per garantire stabilità e sviluppo nel territorio di Livorno.

COLLESALVETTI – Blindare il futuro di un polo strategico e anticipare le turbolenze del mercato. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato oggi a Roma per la Magna Closures di Guasticce. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha sottoscritto l’accordo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso. La posta in gioco è alta. Lo stabilimento di Collesalvetti, parte della multinazionale canadese Motrol, impiega circa 500 addetti diretti, senza contare l’indotto. Un patrimonio industriale cruciale, minacciato però dalle incertezze globali che scuotono il settore automotive.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Riqualificazione del rione Santa Croce, siglato protocollo tra Comune e Regione per i lavoriÈ stato firmato un protocollo tra Comune e Regione per la riqualificazione del rione Santa Croce. Leggi anche: Sos sicurezza nelle ore serali. Più controlli vicino alle stazioni. Siglato il protocollo d’intesa Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Livorno, futuro più solido per la Magna: siglato il protocollo Regione-Mimit - COLLESALVETTI – Blindare il futuro di un polo strategico e anticipare le turbolenze del mercato. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato oggi a Roma per la Magna Closures di Guasticce. Il ... msn.com Chi deve mettere i soldi per finire il porto di Livorno? - A differenza di altri porti come Gioia Tauro, Genova o Trieste, Livorno non ha puntato sul traffico di container, ma ora non può più farne a meno perché la maggior parte delle merci viene spostata in ... ilpost.it Livorno guarda al futuro partendo dalla sua identità più profonda e lo fa con un’idea ambiziosa candidarsi a Capitale del Mare 2026, ad annunciarlo è il sindaco Luca Salvetti. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.