Gualtieri ricorda Valentino | Ha incarnato Roma ha fatto della sua bellezza grandi creazioni

Il sindaco di Roma, Gualtieri, ha ricordato Valentino sottolineando come l’attore abbia rappresentato la città e ne abbia valorizzato la bellezza attraverso le sue grandi creazioni. In occasione della visita alla camera ardente di Rodolfo Valentino, le parole di Gualtieri evidenziano il ruolo di Valentino come simbolo di Roma e della sua cultura.

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2026 "Valentino ha incarnato Roma, ne ha preso la bellezza e ne ha fatto grandi creazioni" così il sindaco di Roma Gualtieri dopo la visita alla camera ardente di Rodolfo Valentino. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Valentino, Gualtieri: “Ha incarnato Roma e ne è stato testimone in tutto il mondo”Valentino ha rappresentato l’eleganza di Roma nel mondo, trasformando la sua bellezza in creazioni di alta moda riconosciute a livello internazionale.

Valentino, Ferragni: “Sue creazioni hanno fatto sognare me e intere generazioni”Valentino Garavani, con le sue creazioni, ha influenzato molte generazioni di donne, inclusa quella di Chiara Ferragni.

Valentino, Gualtieri: è stato ispirato da Roma, la città gli è grataCosì il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla camera ardente di Valentino a Roma in Piazza Mignanelli. Ricordo ancora la bellissima sfilata a Piazza di Spagna, i colori, la luce. Un grande che ha ... libero.it

