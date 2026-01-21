Valentino Gualtieri | Ha incarnato Roma e ne è stato testimone in tutto il mondo

Valentino ha rappresentato l’eleganza di Roma nel mondo, trasformando la sua bellezza in creazioni di alta moda riconosciute a livello internazionale. La sua capacità di catturare e condividere il fascino della capitale ha fatto di lui un testimone autentico della cultura romana, contribuendo a diffondere il suo stile e il suo gusto ovunque. Un artista che ha saputo incarnare e trasmettere l’essenza di Roma attraverso le sue opere.

"Ha incarnato Roma. La sua bellezza l'ha trasformata in creazioni di alta moda straordinaria che hanno contribuito a definire la nostra definizione di eleganza e di gusto in tutto il mondo, perché ha portato la bellezza di Roma e il suo gusto in tutto il mondo, quindi è stato un grande testimone di Roma. Roma gli è grata, ha dato tantissimo alla nostra città ". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, uscendo dalla camera ardente di Valentino Garavani in piazza Mignanelli organizzata presso la sua fondazione PM23, considerata dal primo cittadino come l'ultimo regalo lasciato in eredità alla città dallo stilista.

