Valentino Ferragni | Sue creazioni hanno fatto sognare me e intere generazioni
Valentino Garavani, con le sue creazioni, ha influenzato molte generazioni di donne, inclusa quella di Chiara Ferragni. La sua eleganza senza tempo e l’attenzione ai dettagli hanno lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda. Queste testimonianze sottolineano l’importanza di uno stile classico e raffinato, capace di attraversare i decenni e continuare a ispirare nuove generazioni di appassionati.
(Adnkronos) – "Le creazioni di Valentino Garavani hanno fatto sognare generazioni di donne, me compresa". Così all'Adnkronos l'imprenditrice Chiara Ferragni ricorda il grande stilista Valentino, morto oggi all'età di 93 anni. "È stato uno dei più grandi maestri della moda italiana e mondiale", prosegue Ferragni. Con la sua visione "ha definito un'idea di eleganza senza tempo, rendendo l'Italia un punto di riferimento assoluto nel lusso. La sua eredità creativa continuerà a ispirare i giovani designer del futuro", conclude.
I due abiti di Valentino che hanno fatto la storia: le sue creazioni indossate da Lady Diana e Scarlett Johansson: come nacque il suo “rosso” – Il videoTra le creazioni più iconiche di Valentino Garavani, due abiti si distinguono per il loro significato storico e culturale.
Il mondo della moda oggi si veste di silenzio: si è spento a 93 anni Valentino Garavani, lo stilista orgoglio italiano nel mondo. Le sue creazioni erano simboli di un’eleganza eterna: ha vestito principesse, first lady, dive del cinema, tenendo alto il nome del Pae - facebook.com facebook
