GroenlandiaTrump | da febbraio dazi 10%

A partire dal primo febbraio, gli Stati Uniti applicheranno un dazio del 10% su alcune importazioni provenienti da Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Finlandia. Questa misura mira a influenzare il commercio con questi paesi, che sono soggetti a nuovi dazi nelle relazioni commerciali internazionali. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni economiche e politiche tra gli Stati Uniti e le nazioni coinvolte.

18.20 Dal primo febbraio gli Stati Uniti imporranno dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. Lo annuncia Donald Trump su Truth. tra i paesi colpiti è esclusa l'Italia. "Dal primo giugno 2026 queste tariffe saliranno al 25%",afferma il presidente sottolineando che i dazi si pagheranno "fino al momento in cui non verrà raggiunto un accordo per l'acquisto totale della Groenlandia". "I paesi europei fanno un gioco pericoloso" ha aggiunto.

Groenlandia, Trump: “Dall’1 febbraio dazi al 10% a Paesi che hanno inviato truppe” - "Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia si sono recati in Groenlandia per scopi sconosciuti. lapresse.it

***Groenlandia: Trump, da febbraio dazi del 10% su beni alcuni paesi europei - Italia non citata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

