GroenlandiaTrump | sostegno Paesi o dazi
Il recente commento di Donald Trump riguarda possibili dazi doganali sui paesi che non collaborano sulla questione della Groenlandia. Il tema solleva questioni di geopolitica e sicurezza, evidenziando l'importanza strategica dell'isola per gli Stati Uniti. La posizione americana riflette la complessità delle relazioni internazionali e la crescente attenzione verso le risorse e gli interessi geopolitici della regione.
17.32 "Potrei imporre dazi doganali ai Paesi che non collaborano sulla Groenlandia, perché abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale, quindi potrei farlo". Così il presidente statunitense, Donald Trump, durante una tavola rotonda alla Casa Bianca sul piano sanitario per le aree rurali degli Usa. Trump in prececedenza aveva parlato della minaccia di tariffe per garantire il prezzo dei far farmaci. Poi ha sottolineato: se l'amministrazione non vincesse alla Corte Suprema sui dazi sarebbe una "vergogna". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Groenlandia, primo ministro a Trump: rispetti indipendenza
