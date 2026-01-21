Groenlandia Trump | Con Nato accordo a lungo termine abbiamo ottenuto quello che ci serviva

La Groenlandia è al centro di recenti sviluppi geopolitici, con dichiarazioni di Donald Trump relative a un accordo a lungo termine con la NATO. Durante il World Economic Forum, l’ex presidente ha sottolineato che l’accordo raggiunto con il premier olandese Rutte rappresenta un risultato positivo per le parti coinvolte. Questa notizia evidenzia le dinamiche internazionali e gli interessi strategici legati alla regione.

Al termine della giornata al World Economic Forum, Trump ha dichiarato che il nuovo accordo quadro raggiunto con Rutte è “un ottimo affare per tutti”. Ha detto ai giornalisti che tutti sarebbero stati soddisfatti dell’accordo, che riguarda la Groenlandia e l’Artico. Pur precisando che i dettagli sono ancora in fase di definizione, ha sottolineato che sarebbe “davvero fantastico per gli Stati Uniti”. Alla domanda su quanto durerà l’accordo, Trump ha risposto chiaramente che si tratta di un accordo a lungo termine. “È un accordo che durerà per sempre”, ha affermato. “È quello che si definisce un accordo infinito”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

"Accordo con la Nato sulla Groenlandia, sospesi i dazi. Abbiamo ottenuto quello che volevamo"

Trump, svolta sulla Groenlandia: «Definito accordo con Rutte. Ottenuto tutto quello che volevamo». E sospende i dazi di febbraio

