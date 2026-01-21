accordo con la nato sulla groenlandia sospesi i dazi abbiamo ottenuto quello che volevamo

È stato raggiunto un accordo tra l’Italia e la NATO riguardo alla Groenlandia, che comporta la sospensione dei dazi commerciali. Dopo un confronto con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sono state stabilite le basi di un'intesa che interessa anche l’intera regione artica, segnando un passo importante nella cooperazione internazionale e nelle strategie di sicurezza.

"Sulla base di un incontro molto proficuo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito la struttura di un futuro accordo relativo alla Groenlandia e, di fatto, all'intera regione artica. Questa soluzione, se finalizzata, sarà estremamente vantaggiosa per gli Stati Uniti d'America e per tutte le nazioni della Nato". L'annuncio è arrivato dallo stesso Donald Trump su Truth, dove ha spiegato che - almeno per il momento - sono sospesi i dazi minacciati ai Paesi europei per la Groenlandia e che sarebbero dovuti scattare dal primo febbraio. Dopo le tensioni, si entra quindi in una fase di trattativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

