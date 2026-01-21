Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato un accordo quadro con la NATO e la sospensione dei dazi commerciali. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nelle relazioni internazionali, segnando una svolta nelle politiche commerciali e di sicurezza degli Stati Uniti. La notizia ha attirato l’attenzione di analisti e stakeholder globali, evidenziando un momento di stabilità e collaborazione tra le parti coinvolte.

Una svolta in serata ha segnato la giornata del World Economic Forum di Davos, di fatto monopolizzata dagli interventi e dalle prese di posizione di Donald Trump. Il presidente degli Stati uniti ha annunciato di aver definito un quadro di intesa che risponderebbe alle sue richieste sulla Groenlandia, collegando l’intesa alla sospensione dei dazi contro i paesi europei che si oppongono alle sue ambizioni sull’isola artica. L’annuncio è arrivato con un messaggio pubblicato da Donald Trump su Truth Social, dopo un incontro a margine del Forum con il segretario generale della Nato Mark Rutte. Trump ha parlato di un colloquio “molto produttivo” dal quale sarebbe emerso “il quadro di un futuro accordo riguardante la Groenlandia e, in effetti, l’intera regione artica”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Groenlandia, Trump annuncia la svolta: “Accordo quadro con la Nato, niente dazi”

L’annuncio a sorpresa di Trump: «Accordo raggiunto con la Nato sulla Groenlandia». Niente dazi per i Paesi europeiGli Stati Uniti e la Nato hanno comunicato di aver raggiunto un accordo sulla Groenlandia, senza prevedere dazi per i Paesi europei.

Groenlandia, Trump: “Definito con Rutte quadro futuro accordo, no dazi dal primo febbraio”Donald Trump ha annunciato di aver definito con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, un quadro di accordo sulla Groenlandia, evitando l’imposizione dei dazi previsti dal primo febbraio.

