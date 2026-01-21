Il tema della Groenlandia torna al centro dell’attenzione internazionale, con l’attenzione di Rutte che sottolinea l’importanza di una diplomazia ponderata. Dopo le dichiarazioni di Donald Trump riguardo all’eventuale annessione, è fondamentale affrontare la questione con attenzione e sensibilità, privilegiando il dialogo e la cooperazione. In un contesto globale complesso, l’approccio diplomatico rappresenta l’unico metodo efficace per gestire le tensioni e trovare soluzioni durature.

Davos, 21 gen. (AdnkronosAfp) - Una "diplomazia ponderata" è l'unico modo per gestire la situazione dopo le minacce di Donald Trump di annettere la Groenlandia. Lo ha affermato il segretario generale della Nato Mark Rutte. "Posso assicurarvi che l'unico modo per affrontare la questione, alla fine, è una diplomazia ponderata", ha detto, parlando al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia: Rutte, 'unico modo per affrontare la questione è una diplomazia ponderata'

Nato, Siri (Lega): "Da Rutte parole gravi. Serve diplomazia"Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha recentemente evocato un possibile scenario di conflitto su vasta scala, paragonabile alla Seconda guerra mondiale, suscitando preoccupazioni e reazioni nel panorama internazionale.

Leggi anche: Non è solo questione di privacy, ma di carriera. L'attore rompe il silenzio sulla sua abitudine di nascondersi sempre: «È l'unico modo per durare»

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Vertice a Washington sulla Groenlandia: Trump aumenta la pressione, l'Europa frena

Argomenti discussi: Groenlandia, premier: Tra Danimarca e gli Usa scegliamo la prima; Trump conosce bene il settore immobiliare e conosce il valore della Groenlandia per la sicurezza nazionale; La minaccia del tycoon: Potrei dover scegliere tra Nato e Groenlandia; Trump: potrei dover scegliere tra la Groenlandia e la Nato.

Groenlandia, nuovo record di piaggeria di Rutte: Caro Donald, non vedo l’ora di vederti. Tuo, Mark. E Trump pubblica il messaggioTrump pubblica il messaggio privato di Rutte che promette di aiutarlo sulla Groenlandia: un record di piaggeria dal capo della NATO ... ilfattoquotidiano.it

Groenlandia, Trump: Leader Ue non faranno molta resistenza. Poi minaccia dazi al 200% su vino e champagne francesi. Nessuno vuole MacronHo avuto un’ottima telefonata con Mark Rutte, il Segretario Generale della NATO, riguardo alla Groenlandia. Ho concordato un incontro tra le varie parti a Davos, in Svizzera. Come ho detto a tutti, m ... ilfattoquotidiano.it

Il presidente Donald J. Trump ha scritto su X: «ho avuto un’ottima telefonata con Mark Rutte, il segretario generale della Nato, riguardo alla Groenlandia. Ho concordato un incontro tra le varie parti a Davos, in Svizzera. Come ho detto a tutti, molto chiaramente, - facebook.com facebook

#Trump ha pubblicato sui social messaggi privati del Segretario Generale della @NATO, Mark Rutte, e del presidente francese #Macron, in cui vengono lodati i suoi interventi in Siria e Gaza e si discute di Groenlandia x.com