Non è solo questione di privacy ma di carriera L' attore rompe il silenzio sulla sua abitudine di nascondersi sempre | È l' unico modo per durare

C appellino da baseball perennemente calato sugli occhi, felpa con cappuccio e, spesso, una mascherina chirurgica ben oltre la fine dell’emergenza pandemica. Se c’è un accessorio che definisce lo stile off-duty di Leonardo DiCaprio, è l’anonimato. O almeno, il tentativo di ottenerlo. Per anni fan e paparazzi si sono chiesti se dietro quel costante camuffamento ci fosse fastidio, fobia sociale o semplice voglia di normalità. Ora, fresco di nomina come Entertainer of the Year da parte della rivista Time, il divo cinquantunenne ha deciso di rompere il silenzio, spiegando che quella di rendersi invisibile non è la bizza di una star, ma una precisa strategia di sopravvivenza professionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

