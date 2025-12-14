Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha recentemente evocato un possibile scenario di conflitto su vasta scala, paragonabile alla Seconda guerra mondiale, suscitando preoccupazioni e reazioni nel panorama internazionale. Le sue parole sono state definite molto gravi, evidenziando la delicatezza della situazione e la necessità di un approccio diplomático per evitare escalation.

© Iltempo.it - Nato, Siri (Lega): "Da Rutte parole gravi. Serve diplomazia"

"Le parole del segretario generale della Nato Mark Rutte, che ha evocato lo scenario di un nuovo conflitto su scala paragonabile alla Seconda guerra mondiale, sono molto gravi. Ma questi signori hanno dei figli? Parlano di nonni e bisnonni, ma non si rendono nemmeno conto di che catastrofe sarebbe se ci fosse un'escalation del conflitto con la Russia. Qualunque principio di giustizia ci sia da difendere non vale certo una guerra che, si sa, non potra' mai risolvere nulla. Puo' solo portare piu' morte e distruzione. Ma che fine hanno fatto i girotondi, le sardine, gli arcobaleni, il popolo viola e quello arancione, che si sono sempre spacciati per sentinelle della pace quando non ce n'era bisogno? Tutti spariti, ovviamente. Iltempo.it

Ucraina, Rutte lancia l'allarme e fa tremare l'Europa: "La Nato è il prossimo obiettivo di Putin" - Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, intervenuto all'evento " Msc a Berlino ", organizzato dalla ... affaritaliani.it