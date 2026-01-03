Venezuela forti esplosioni a Caracas Gravissima aggressione Usa Trump | Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese Il ministro degli Esteri Gil | Ci sono vittime

Nelle ultime ore, Caracas ha subito intense esplosioni attribuite a un’attacco considerato grave e senza precedenti. Le autorità venezuelane segnalano vittime civili e militari, con danni a infrastrutture pubbliche e militari. Declarations ufficiali indicano un’azione che, secondo le parole del ministro degli Esteri, rappresenta una “aggressione smisurata e codarda”. La situazione rimane sotto osservazione mentre si susseguono le prime analisi sulle cause e le responsabilità dell’incidente.

« Possiamo confermare che ci sono vittime mortali, civili e militari. Ci sono danni in installazioni civili e militari», conseguenze di «un attacco realmente smisurato e codardo, della codardia di chi non ha la ragione». E’ quanto ha detto il ministro venezuelano degli Esteri, Yvan Gil, in dichiarazioni all’emittente radiofonica nazionale spagnola Rne, dopo gli attacchi odierni degli Stati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

