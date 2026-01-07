Usa Johnson | Intervento militare in Groenlandia? Non penso sia appropriato

Il presidente della Camera repubblicana Mike Johnson ha dichiarato di non aver discusso, durante l’incontro con Donald Trump, di un possibile intervento militare degli Stati Uniti in Groenlandia. Johnson ha precisato che non ritiene opportuno considerare questa opzione. La questione ha suscitato interesse, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o piani specifici riguardo a un’azione militare in quella regione.

Il presidente della Camera repubblicana Mike Johnson ha detto di non aver discusso del tentativo degli Stati Uniti di conquistare la Groenlandia durante un incontro con il presidente Donald Trump. I suoi commenti arrivano mentre la Casa Bianca ha affermato martedì che "l'esercito americano è sempre un'opzione", anche se una serie di leader europei hanno respinto i commenti di Trump sulla ricerca di un'acquisizione americana dell'isola più grande del mondo. "Non è emerso durante il suo incontro con noi oggi e lui e io non ne abbiamo discusso, quindi non lo so", ha detto Johnson quando gli è stato chiesto della dichiarazione della Casa Bianca.

