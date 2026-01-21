Greonlandia Lagarde | impatto inflazione minimo ma attenta su incertezza

Secondo Lagarde, i recenti dazi annunciati dagli Stati Uniti avranno un impatto limitato sull’inflazione nell’area euro. La banca centrale considera la situazione economica stabile, pur mantenendo attenzione sulle incertezze globali. La posizione monetaria e le condizioni economiche rimangono favorevoli, anche se è importante monitorare eventuali sviluppi che possano influenzare la stabilità finanziaria.

Roma, 21 gen. (askanews) – I nuovi dazi annunciati dall’amministrazione Trump dovrebbero avere un effetto “minimo” sull’inflazione dell’area euro, che resta in “una buona posizione” sia dal punto di vista monetario, sia da quello economico. Ma la presidente della Bce, Christine Lagarde, afferma di essere “attenta” (non allarmata) dagli sviluppi con Usa-Ue sulla Groenlandia, a causa dell’incertezza che riportano all’improvviso. “Oggi abbiamo un dazio medio salito al 12,7% e se guardiamo in media, per la zona euro”, con i nuovi dazi al 10% minacciati dal presidente Usa Donald Trump sui Paesi che vogliono inviare truppe in Groenlandia per “passeremo dal 12% al 15%.🔗 Leggi su Ildenaro.it

