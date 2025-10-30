Bce i tassi restano invariati al 2% | L’economia continua a crescere ma c’è troppa incertezza sull’inflazione
Il Consiglio ha comunque sottolineato la costante crescita dell'economia, nonostante il difficile momento a livello globale. Le principali fonti di resilienza rimangono il mercato del lavoro, i bilanci del settore privato e i tagli dei tassi di interesse da parte del Consiglio direttivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
