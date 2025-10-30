Bce i tassi restano invariati al 2% | L’economia continua a crescere ma c’è troppa incertezza sull’inflazione

Ildifforme.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio ha comunque sottolineato la costante crescita dell'economia, nonostante il difficile momento a livello globale. Le principali fonti di resilienza rimangono il mercato del lavoro, i bilanci del settore privato e i tagli dei tassi di interesse da parte del Consiglio direttivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

bce i tassi restano invariati al 2 l8217economia continua a crescere ma c8217232 troppa incertezza sull8217inflazione

© Ildifforme.it - Bce, i tassi restano invariati al 2%: “L’economia continua a crescere, ma c’è troppa incertezza sull’inflazione”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bce tassi restano invariatiLa Bce lascia i tassi invariati al 2%. «Prospettive ancora incerte per le tensioni a livello mondiale» - La Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. Secondo msn.com

bce tassi restano invariatiBce lascia i tassi invariati al 2%, ma avverte: «Prospettive ancora incerte per l’economia Ue» - Dopo otto tagli consecutivi, l’istituto di Francoforte ferma la discesa del costo del denaro. Segnala open.online

bce tassi restano invariatiLa BCE lascia i tassi di interesse invariati, restano al 2% sui depositi delle banche - La Banca Centrale Europea (BCE), riunitasi questa volta a Firenze, ha annunciato di avere lasciato invariati i tassi di interesse. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bce Tassi Restano Invariati