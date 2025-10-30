Bce a Firenze | tassi invariati al 2% Lagarde | C’è incertezza ma crescita Ue regge
Tassi invariati dopo 8 tagli. La Banca centrale europea, nella sua riunione di Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi al 2% L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Argomenti simili trattati di recente
Lagarde a Firenze con l’ombra di Draghi, rischi per la Bce se si accantona il Piano: tassi invariati in attesa degli stimoli delle spese per la difesa. In un’Italia ormai esempio di stabilità, si riunisce per due giorni il Governing Council dell’istituzione europea. La lin - facebook.com Vai su Facebook
Lagarde a Firenze con l’ombra di Draghi, rischi per la Bce se si accantona il Piano: tassi invariati in attesa degli stimoli delle spese per la difesa di @PicassoAntonio - X Vai su X
La Bce lascia i tassi invariati al 2%. «Prospettive ancora incerte per le tensioni a livello mondiale» - La Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. Riporta msn.com
Bce, niente colpo di scena a Firenze: Lagarde lascia i tassi fermi per la terza volta consecutiva - Terzo stop di fila: la Banca centrale europea, nella sua riunione a Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. Scrive affaritaliani.it
Riunione BCE a Firenze, Lagarde lascia tassi fermi per terza volta consecutiva. Ma quel suo mantra a qualcuno fa paura -LIVE - Annuncio tassi BCE da Firenze post Fed di oggi, giovedì 30 ottobre 2025. Come scrive money.it