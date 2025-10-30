Bce a Firenze | tassi invariati al 2% Lagarde | C’è incertezza ma crescita Ue regge

30 ott 2025

Tassi invariati dopo 8 tagli. La Banca centrale europea, nella sua riunione di Firenze, ha lasciato il tasso sui depositi al 2% L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

