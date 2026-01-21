Grattacielo il Pd interroga | Il Comune riconosca un aiuto alle associazioni

Il Pd di Ferrara ha presentato un'interrogazione al Comune per chiedere un sostegno alle associazioni locali colpite dall’incendio che ha danneggiato un vano contatori. La vicenda ha evidenziato le difficoltà delle realtà associative nel territorio e la necessità di interventi concreti per il loro sostegno. La richiesta mira a promuovere un dialogo costruttivo tra istituzioni e comunità, rafforzando il tessuto sociale cittadino.

Un incendio che non ha solo bruciato un vano contatori, ma ha acceso un corto circuito politico e sociale nel cuore di Ferrara. L'11 gennaio la Torre B del Grattacielo è diventata il simbolo di un'emergenza che, spente le fiamme, ha continuato a produrre effetti. E soprattutto domande. La prima, messa nero su bianco in Consiglio comunale, è netta: chi si fa carico oggi degli sfollati? È il consigliere del Partito democratico Matteo Proto a formularla senza giri di parole, chiedendo subito al Comune se intenda intervenire economicamente a sostegno di chi, di fatto, ha preso in mano la gestione dell'emergenza.

