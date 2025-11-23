Equitazione | il belga Abdel Saïd vince il Super Grand Prix del Global Champions Tour

A Praga, durante i Playoff 2025 della Global Champions League e del Global Champions Tour, è risuonato l’inno del Belgio. Il merito è stato del cavaliere Abdel Saïd che nel Super Grand Prix, dedicato ai vincitori delle singole tappe delle gare individuali del circuito, si è imposto al termine di due round di non facile lettura. Il numero 12 a livello planetario, in sella a Bonne Amie, ha totalizzato il miglior score, frutto di un primo percorso netto e di un secondo giro chiuso col tempo di 62.43 con 4 penalità. Solo 2 centesimi in meno del francese Simon Delestre (montante Cayman Jolly Jumper), che ha completato la propria performance piazzandosi al secondo posto con 62. 🔗 Leggi su Oasport.it

