equitazione gilles thomas vince il global champions tour 2025

Con l'ultima tappa andata in scena a Riad, in Arabia Saudita, si è conclusa la stagione del Global Champions Tour 2025 di salto ostacoli dell'equitazione, vinto dal belga Gilles Thomas, che chiude la classifica generale finale al primo posto con 287 punti. Alle spalle del belga conquista la piazza d'onore il neerlandese Harrie Smolders con 246, mentre completa il podio il danese Andreas Schou, terzo a quota 221. Il migliore degli italiani è Emanuele Camilli, 20° con 141.67, mentre termina 28° Emanuele Gaudiano a quota 122, infine si piazza 39° Guido Grimaldi con 107. Più indietro Lorenzo De Luca, 56° con 76, Giulia Martinengo Marquet, 104ma con 27, Giacomo Casadei, 117° con 22, Roberto Previtali, 126° con 15, Clara Pezzoli, 131ma con 13, Riccardo Pisani, 136° con 11, Piergiorgio Bucci, 141° con 8, e Nico Lupino, 146° con 6.

