Giornata mondiale del diabete oltre 300 screening in piazza per il controllo della glicemia

In occasione della Giornata mondiale del diabete, Assodiabetici Pesaro e Coldiretti Pesaro e Urbino hanno organizzato un evento con oltre 300 screening gratuiti per il controllo della glicemia. La manifestazione, svolta in piazza del Popolo, ha visto la partecipazione di personale specializzato e l’utilizzo di una clinica mobile, promuovendo la sensibilizzazione sulla prevenzione e la gestione del diabete.

Sono state oltre 300 le persone che hanno preso parte all’iniziativa realizzata nelle scorse settimane da Assodiabetici Pesaro e Coldiretti Pesaro e Urbino in occasione della giornata mondiale del diabete, in cui si offrivano screening gratuiti per il controllo della glicemia e la disponibilità di una clinica mobile in piazza del Popolo dove trovare personale specializzato. "Una iniziativa di grande successo – spiega Paolo Muratori, presidente di Assodiabetici comunale –, perché quello della prevenzione del diabete è un tema molto sensibile. Considerando gli ultimi dati - aggiunge – nelle Marche ci sono circa 90mila diabetici, mentre a Pesaro ne contiamo 10mila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornata mondiale del diabete, oltre 300 screening in piazza per il controllo della glicemia

