una buona colazione evita stanchezza e fame durante una mattinata dedicata allo sport non alzare la glicemia aiuta ad affrontare senza rischi la discesa

Una colazione equilibrata è fondamentale prima di praticare sport sulla neve. Un pasto adeguato aiuta a mantenere l’energia e a prevenire cali improvvisi di glicemia, riducendo il rischio di stanchezza e fame durante l’attività. Scegliere alimenti nutrienti e leggeri permette di affrontare con maggiore sicurezza le discese, contribuendo a una giornata all’insegna del piacere e della sicurezza sulla neve.

Gli sport sulla neve richiedono un'alimentazione ad hoc. La colazione deve assicurare l'energia necessaria per una mattinata di discese. Da evitare, gli alimenti ad alto contenuto glicemico, che causano un rapido aumento dei livelli di glucosio nel sangue seguito da un calo altrettanto veloce che può portare a fame, affaticamento, stanchezza e difficoltà di concentrazione. Meglio preferire una tazza di latte con fiocchi d'avena o fette biscottate (possibilmente integrali) con miele o marmellata. Si possono anche aggiungere frutta fresca e yogurt magro. Per chi ama il salato, perfetto del pane integrale con affettato magro e formaggio leggero.

