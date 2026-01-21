Giustizia Nordio | la riforma non è contro nessuno

Il ministro della Giustizia Nordio ha chiarito che la riforma proposta non mira a ostacolare alcuna parte, né la magistratura né l’opposizione. Durante l’intervento in Aula, ha sottolineato come l’obiettivo sia migliorare l’efficienza e l’equità del sistema giudiziario, senza creare tensioni o conflitti politici. La discussione si inserisce in un contesto di approfondimento e confronto sulle modalità di riforma del settore giudiziario italiano.

La pagina politica. Il guardasigilli Nordio, riferendo in Aula, ha dichiarato che la riforma della Giustizia non è né contro la magistratura, né contro l'opposizione, né contro nessuno. La Camera ha poi approvato la risoluzione di maggioranza. Servizio di Augusto Cantelmi

