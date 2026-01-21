Giustizia l’ombra di un software spia sui computer dei magistrati | l’inchiesta di Report

L’inchiesta di Report rivela l’utilizzo di un software di sorveglianza sui circa 40mila computer dell’amministrazione della giustizia. La scoperta ha suscitato reazioni diverse tra opposizione, magistratura e il ministro Carlo Nordio, che durante la relazione annuale in Parlamento ha affrontato il tema, evidenziando le preoccupazioni e le implicazioni di questa tecnologia nel contesto giudiziario.

Un software capace di spiare i circa 40mila computer in dotazione all’amministrazione della giustizia: è il fulcro dell’inchiesta di Report che agita l'opposizione e la magistratura, provocando anche la contrariata reazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che durante la sua relazione annuale in Parlamento discute animatamente anche della riforma. Secondo quanto ha denunciato la trasmissione di Raitre, che andrà in onda domenica prossima, c'è un programma installato sui pc di magistrati e impiegati del settore, compresi i dipendenti non togati, in grado di accedere ai file presenti senza lasciare traccia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giustizia, l’ombra di un software spia sui computer dei magistrati: l’inchiesta di Report Software per entrare nei computer dei magistrati, Report: “Sapevano in anteprima intercettazioni e arresti”Una recente inchiesta di Report ha rivelato che dal 2019, il Dipartimento tecnologico del Ministero della Giustizia ha installato su circa 40. «Software spia nei pc dei magistrati», l’ultima denuncia di Report: «Il ministero fu avvertito: Palazzo Chigi silenziò il problema»Recenti inchieste hanno rivelato l’installazione di un software spia sui circa 40. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Giornata della Memoria, questa mattina la messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio nazisti KZ; Gli USA sequestrano un'altra petroliera nei Caraibi: Non si può sfuggire alla giustizia americana; IL CODICE SORRENTINO; Fantasmi, boia e segreti: il lato oscuro della Curia Maxima che nessuno vi ha mai mostrato. Dalla Casaleggio al Sì al referendum sulla Giustizia: la parabola di DettoriDal M5s delle origini alla campagna per il Sì al referendum sulla giustizia targato Nordio. La giravolta del tamburino sardo Pietro Dettori. lettera43.it Riforma Giustizia, Nordio: Molta opposizione è pro riforma, ma vota 'no' per politicaLeggi su Sky TG24 l'articolo Riforma Giustizia, Nordio: 'Molta opposizione è pro riforma, ma vota 'no' per politica' ... tg24.sky.it Un tè in giallo, per chi lo desidera. "L'ombra dentro" è uscito a metà ottobre per SEM. Il cuore del romanzo è qui: Che ne è di una vittima quando si assolve il colpevole E fino a che punto la giustizia riesce a essere tale quando il mito della famiglia si incrina - facebook.com facebook

