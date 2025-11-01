Il cardinale Pierbattista Pizzaballa patriarca latino di Gerusalemme alla Madonna del Conforto
Arezzo, 1 novembre 2025 – Sarà il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, a guidare ad Arezzo il momento di riflessione sulla pace il 14 febbraio 2026 e a celebrare, il giorno successivo, la tradizionale messa della Madonna del Conforto. L'annuncio è giunto al termine della fiaccolata per la pace ieri sera nel centro di Arezzo, promossa dalla diocesi e guidata dal vescovo Andrea Migliavacca. Centinaia di persone, tra cui i medici cattolici e i membri della rete 'Pace e disarmò, con una candela, hanno attraversato le vie da piazza del Duomo fino alla chiesa di San Francesco per testimoniare l'impegno comune per la pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
«È tempo di ascoltare il dolore dell’altro», dice il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Che avverte: «La tregua non è la fine della guerra. Speriamo in nuovi leader che siano credibili e nel riconoscimento dei due Stati». Ne parliam - facebook.com Vai su Facebook
Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, ha espresso la sua preoccupazione in merito alla tregua a Gaza. Il vero interesse nella proposta di pace sembrano essere gli affari. "Temo - ne sono certo - che ricostruire Gaza sarà un grande busi - X Vai su X
I vescovi lombardi incontrano il cardinale Pizzaballa - A Gaza si è andati oltre ogni limite»: il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca dei Latini, si è espresso così ieri, ricevendo la Confe ... Secondo ilcittadino.it
Il cardinale Pizzaballa in Consiglio regionale: “Una raccolta fondi per un sostegno concreto a Gaza” - In videocollegamento da Roma il cardinale bergamasco ha ricordato la situazione in Palestina sottolineando l’urgenza di interventi concreti per garantire assistenza umanitaria. Si legge su bergamonews.it
Il Cardinale Pizzaballa al Consiglio Regionale: «Serve una ricostruzione morale oltre che materiale» - Il presidente Romani: “Serve un nuovo linguaggio e nuovi testimoni per costruire la pace” ... varesenews.it scrive