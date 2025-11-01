Arezzo, 1 novembre 2025 – Sarà il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, a guidare ad Arezzo il momento di riflessione sulla pace il 14 febbraio 2026 e a celebrare, il giorno successivo, la tradizionale messa della Madonna del Conforto. L'annuncio è giunto al termine della fiaccolata per la pace ieri sera nel centro di Arezzo, promossa dalla diocesi e guidata dal vescovo Andrea Migliavacca. Centinaia di persone, tra cui i medici cattolici e i membri della rete 'Pace e disarmò, con una candela, hanno attraversato le vie da piazza del Duomo fino alla chiesa di San Francesco per testimoniare l'impegno comune per la pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme alla Madonna del Conforto