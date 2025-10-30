Villaricca | Carabinieri arrestano pusher con droga e cellulari
Arrestato a Villaricca un 21enne con 69 dosi di cocaina e crack pronte per lo spaccio. Blitz anti droga questa notte a Villaricca effettuato dai carabinieri della locale stazione. I militari hanno arrestato il 21enne Maranese già noto alle forze dell’ordine F. S.. L’uomo, fermato a bordo della sua auto, è stato trovato in possesso di 69 dosi di droga tra cocaina e crack già pronte alla vendita. Trovati anche telefoni cellulari con all’interno diversi messaggi dall’importante contenuto investigativo. Il 21enne è stato arrestato ed ora è in attesa di giudizio, deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
