Napoli | 100 candelotti nell’auto Dopo la droga anche i botti illegali passano nelle mani degli incensurati insospettabili? Carabinieri arrestano 25enne
Fermato a Fuorigrotta un 25enne con 100 cobra nascosti in auto: sequestrati oltre 4 chili di esplosivo. Durante i controlli, disposti dal comando provinciale in tutta Napoli e provincia, spesso i carabinieri si sono imbattuti in pusher giovanissimi o incensurati insospettabili. Come già detto in altre occasioni, siamo difronte a una nuova frontiera dell’illegalità con la criminalità organizzata che spesso sfrutta persone alle prime armi che tentano il facile guadagno. Questa volta non parliamo di droga ma di un reato che segue l’attualità e la moda del periodo storico perché la criminalità organizzata è come una s. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
