Giovanni Tronchetti Provera è tornato con la moglie Nicole Moellhausen dopo la storia con Chiara Ferragni

Da fanpage.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Tronchetti Provera è tornato a vivere con Nicole Moellhausen, sua ex moglie. Dopo la separazione avvenuta nel 2023 e una relazione con Chiara Ferragni, i due hanno deciso di ricostruire il loro rapporto. Questa scelta segna un nuovo capitolo nella loro vita, evidenziando un percorso di ritorno alla stabilità e alla collaborazione.

Giovanni Tronchetti Provera è tornato ufficialmente con l'ex moglie Nicole Moellhausen. I due si erano separati nel 2023 e intanto l'imprenditore aveva avuto una storia con Chiara Ferragni, finita ormai qualche mese fa.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sono lasciati, lui paparazzato con l’ex moglie Nicole MoellhausenDopo settimane di rumors, è stata scattata una foto che sembra confermare la separazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati? Lui fotografato a Portofino assieme alla moglie Nicole Moellhausen e ai loro figliRecenti indiscrezioni suggeriscono che Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera abbiano concluso la loro relazione.

