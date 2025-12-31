Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sono lasciati lui paparazzato con l'ex moglie Nicole Moellhausen

Dopo settimane di rumors, è stata scattata una foto che sembra confermare la separazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. L’imprenditore è stato infatti paparazzato a Portofino mentre camminava mano nella mano con Nicole Moellhausen, ex moglie. La notizia ha suscitato interesse, confermando la fine della relazione tra i due.

Dopo settimane di indiscrezioni, uno scatto sembra confermare la fine alla relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: l'imprenditore è stato fotografato a Portofino mano nella mano con l'ex moglie Nicole Moellhausen.

Chiara Ferragni rimasta single sotto le feste: Giovanni Tronchetti Provera avvistato tenendo per mano l'ex moglie - Un'inaspettata passeggiata a Portofino potrebbe sancire la fine dei sogni d'amore tra Chiara Ferragni e il noto imprenditore milanese. libero.it

Chiara Ferragni forse è da sola, Tronchetti Provera tenerissimo con l’ex moglie - Chiara Ferragni dalla neve a Medelin mentre Giovanni Tronchetti Provera sembra sia tornato di nuovo con l'ex moglie ... ultimenotizieflash.com

Chiara Ferragni avvistata in aeroporto da sola, senza il compagno Giovanni Tronchetti Provera - facebook.com facebook

