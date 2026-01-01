Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati? Lui fotografato a Portofino assieme alla moglie Nicole Moellhausen e ai loro figli

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera abbiano concluso la loro relazione. Dopo la prima voce diffusa dal giornalista Gabriele Parpiglia, nuove fotografie mostrano Giovanni a Portofino insieme alla moglie Nicole Moellhausen e ai loro figli, alimentando le speculazioni sulla possibile separazione. La notizia, ancora non ufficiale, rimane al centro dell’attenzione nel mondo dello spettacolo e dei social media.

La notizia l’aveva data qualche giorno fa il giornalista Gabriele Parpiglia e ora arriva quella che parrebbe essere una conferma: Chiara Ferragni e Giovanni Trochetti Provera si sarebbero lasciati. Nelle foto pubblicate da Chi, l’imprenditore appare felice a Portofino, abbracciato alla moglie Nicole Moellhausen. Con loro i tre figli. E Chiara Ferragni? Lei si trova in Colombia e sui social posta diverse foto: sorridente, sembra divertirsi molto ma senza riferimenti alla vita sentimentale. La relazione tra Tronchetti Provera e l’imprenditrice digitale non è mai stata ufficializzata ma i due erano parsi affiatati in una foto della scorsa estate che li ritraeva abbracciati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati? Lui fotografato a Portofino assieme alla moglie Nicole Moellhausen e ai loro figli Leggi anche: Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sono lasciati, lui paparazzato con l’ex moglie Nicole Moellhausen Leggi anche: Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sono lasciati (di nuovo). Lui torna dall’ex moglie Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Colpo di scena, tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è tutto finito: lui torna dall'ex moglie; Chiara Ferragni single, Giovanni Tronchetti Provera avvistato tenendo per mano l'ex moglie; Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sono lasciati, lui paparazzato con l'ex moglie Nicole Moellhausen; Il Natale amaro di Chiara Ferragni: perché Giovanni Tronchetti Provera non c’è. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, è davvero finita: lui torna dall’ex moglie Nicole Moellhausen - In un momento in cui l’influencer è già impegnata a gestire ben altre questioni – non esattamente di cuore, ma di tribunale – arriva an ... msn.com

