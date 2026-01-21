Giornata della memoria | gli eventi al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah

In occasione della Giornata della Memoria, il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara offre un programma di eventi dedicati alla riflessione e alla memoria. L’iniziativa coinvolge cittadini e scuole di tutta Italia, con l’obiettivo di preservare la memoria storica e sensibilizzare sulle vicende legate all’Olocausto e all’Ebraismo italiano. Un’occasione per approfondire e condividere valori di tolleranza e rispetto.

In occasione del giorno della memoria il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara propone un ricco calendario di appuntamenti indirizzati alla cittadinanza e alle scuole di tutta Italia. Il Museo sarà inoltre gratuito lunedì 26.

