L’Italia non parteciperà al Consiglio di pace di Trump su Gaza

L’Italia sembra intenzionata a non aderire al Consiglio di pace promosso dall’ex presidente Trump per la gestione post-bellica di Gaza. La decisione riflette una posizione di neutralità e attenzione alle dinamiche internazionali, senza entrare in dettagli specifici. La partecipazione o meno a questo organismo potrebbe influenzare le future relazioni italiane con gli attori coinvolti nel conflitto e nella ricostruzione della regione.

Con ogni probabilità l’Italia non parteciperà al Board of Peace voluto da Donald Trump per la supervisione post-bellica della Striscia di Gaza. Secondo quanto rivela il Corriere della Sera, la premier Giorgia Meloni potrebbe partecipare all’appuntamento a Davos che suggellerà la nascita del board, ma non firmerà l’ingresso formale del Paese. I motivi sono principalmente due. Il primo è inderogabile: l’ articolo 11 della Costituzione consente la partecipazione italiana solo a organismi internazionali fondati sulla «parità tra Stati», mentre il board nasce come struttura privata, con gli Stati Uniti in posizione di primato e un accesso subordinato al pagamento di una quota stimata in un miliardo di dollari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Board of Peace, Trump invita anche Putin al Consiglio di Pace per GazaIl Board of Peace, un nuovo organismo internazionale, ha visto l’invito di Donald Trump a parteciparvi.

Gaza, media: «Usa invitano l’Italia ad aderire al Consiglio di pace»Gli Stati Uniti invitano l’Italia a partecipare al nuovo Consiglio di Pace, istituito dagli accordi di Sharm el Sheikh per supervisionare la fase di transizione a Gaza.

