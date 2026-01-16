Inizia la fase 2 della Striscia Trump | Formato il Consiglio di pace per Gaza Tra i nomi anche quello di Meloni

Nella fase 2 della Striscia, Donald Trump ha annunciato la creazione del Consiglio di pace per Gaza, con la partecipazione di figure di rilievo, tra cui anche Giorgia Meloni. L'obiettivo è promuovere iniziative per la stabilità e il dialogo nella regione. La composizione del Consiglio, definita la più grande e prestigiosa mai costituita, sarà resa nota a breve.

"E' per me un grande onore annunciare la formazione del Consiglio per la Pace. I membri saranno annunciati a breve, ma posso affermare con certezza che si tratta del Consiglio più grande e prestigioso mai riunito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo". Lo ha annunciato Donald Trump su Truth. Gli inviti a partecipare al Board of Peace per Gaza sono stato inviati due giorni fa e Trump ha selezionato personalmente chi ne farà parte. I nomi potrebbero dunque essere annunciati dal tycoon al Forum economico di Davos la prossima settimana. Del consiglio di 12 membri, la cui formazione rientra nella fase due del piano elaborato dal presidente americano, dovrebbero far parte i principali leader europei, tra i quali la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

