Giorgia Meloni spiazza tutti | Ecco quanto guadagno la mossa a sorpresa

“Ecco quanto guadagno!”. Giorgia Meloni spiazza tutti: la mossa a sorpresa – In un gesto che si distingue nel panorama politico italiano, Giorgia Meloni ha reso pubblica la sua dichiarazione dei redditi 2025. La premier e leader di Fratelli d’Italia ha pubblicato i dati patrimoniali sul sito ufficiale della Camera dei Deputati, firmando personalmente il documento il 28 ottobre 2025. Questa scelta mira a rafforzare la trasparenza amministrativa, anticipando le richieste di chiarezza da parte dei cittadini e degli organi di informazione. “Ecco quanto guadagno!”. Giorgia Meloni spiazza tutti: la mossa a sorpresa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

