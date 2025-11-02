Arianna Meloni si candida Clamoroso la scelta della sorella di Giorgia spiazza tutti
C’è fermento nei corridoi della politica italiana. Il nome di Arianna Meloni, da sempre figura discreta ma influente all’interno di Fratelli d’Italia, è oggi al centro di un’indiscrezione che ha scosso il partito e l’opinione pubblica: la sorella della premier Giorgia Melon i sarebbe pronta a candidarsi al Parlamento, con forti probabilità di puntare a un seggio in Senato. Una scelta che, se confermata, segnerebbe un punto di svolta nella storia della destra italiana e nel futuro assetto del governo. Leggi anche: “Vittoria schiacciante”. Regionali in Campania, il sondaggio é clamoroso: “Non c’è partita” Dalla regia alle luci della ribalta: l’ascesa politica di Arianna Meloni. 🔗 Leggi su Tvzap.it
