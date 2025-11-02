Arianna Meloni si candida Clamoroso la scelta della sorella di Giorgia spiazza tutti

Tvzap.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è fermento nei corridoi della politica italiana. Il nome di Arianna Meloni, da sempre figura discreta ma influente all’interno di Fratelli d’Italia, è oggi al centro di un’indiscrezione che ha scosso il partito e l’opinione pubblica: la sorella della premier Giorgia Melon i sarebbe pronta a candidarsi al Parlamento, con forti probabilità di puntare a un seggio in Senato. Una scelta che, se confermata, segnerebbe un punto di svolta nella storia della destra italiana e nel futuro assetto del governo. Leggi anche: “Vittoria schiacciante”. Regionali in Campania, il sondaggio é clamoroso: “Non c’è partita” Dalla regia alle luci della ribalta: l’ascesa politica di Arianna Meloni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

arianna meloni si candida clamoroso la scelta della sorella di giorgia spiazza tutti

© Tvzap.it - “Arianna Meloni si candida”. Clamoroso, la scelta della sorella di Giorgia spiazza tutti

Leggi anche questi approfondimenti

“Arianna Meloni si candida”. Clamoroso, la scelta della sorella di Giorgia: dove la vedremo - È il filo di Arianna, il gomitolo da seguire che potrebbe condurre la sorella della premier e numero due di Fratelli d’Italia direttamente in Parlamento, ... Lo riporta thesocialpost.it

arianna meloni candida clamorosoArianna Meloni si candida: la scelta della sorella della premier. Ecco come si prepara: partito, comizi (e debutto negli Usa) - Arianna Meloni, sorella della premier, ha deciso di correre alle prossime elezioni Politiche: esamina i dossier economici con Filini, coordinatore del centro studi creato da Fazzolari, e fa lezioni di ... msn.com scrive

Arianna Meloni si candida: studio, disciplina, lezioni di inglese e riunioni in via della Scrofa - Ride quando le chiedono della candidatura, scrive il Corriere della Sera. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arianna Meloni Candida Clamoroso