Natale a Hogwarts | a Genova un pomeriggio di magia per piccoli maghi

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, il Natale si trasforma in un evento magico dedicato ai più giovani, portando l'atmosfera di Hogwarts nella città. Un pomeriggio incantato tra giochi, spettacoli e sorprese, pensato per far vivere ai bambini un'esperienza fiabesca e memorabile, all'insegna della magia e della fantasia natalizia.

natale a hogwarts a genova un pomeriggio di magia per piccoli maghi

© Genovatoday.it - Natale a Hogwarts: a Genova un pomeriggio di magia per piccoli maghi

Genova si prepara a vivere un pomeriggio incantato, dove la fantasia dei più piccoli si accende come una bacchetta sotto l’albero di Natale. Domenica 21 dicembre, dalle 16 alle 18:30, gli spazi di Empiria (via dei Giustiniani 9R) si trasformeranno in una piccola Hogwarts nel cuore del centro. Genovatoday.it

Hogwarts Christmas | Harry Potter Hogwarts Legacy Music and Ambience

Video Hogwarts Christmas | Harry Potter Hogwarts Legacy Music and Ambience

natale hogwarts genova pomeriggioNatale a Hogwarts: a Genova un pomeriggio di magia per piccoli maghi - Genova si prepara a vivere un pomeriggio incantato, dove la fantasia dei più piccoli si accende come una bacchetta sotto l’albero di Natale. genovatoday.it

Natale a Hogwarts 2025: pomeriggio di magia e giochi per piccoli maghi - Genova si prepara a vivere un pomeriggio incantato, dove la fantasia dei più piccoli si accende come una bacchetta sotto l’albero di Natale. mentelocale.it