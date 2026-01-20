La vendita de La Stampa è sempre più vicina Gedi | Trattativa in esclusiva con il gruppo Sae

Gedi ha comunicato al direttore e al comitato di redazione de La Stampa di aver avviato una trattativa in esclusiva con il gruppo Sae (Sapere aude editori). La vendita del quotidiano si trova ora in una fase avanzata, segnando un passo importante nel processo di cessione. La decisione riflette le strategie di Gedi e gli sviluppi nel panorama editoriale italiano.

Gedi ha informato oggi il direttore e il comitato del quotidiano La Stampa di aver avviato una trattativa in esclusiva con il gruppo Sae (Sapere aude editori). La trattativa, spiega la casa editrice una nota, riguarda la testata La Stampa, inclusi gli asset collegati e le attività di printing, ossia le rotative. La comunicazione di Gedi conferma, dunque, l’anticipazione di Open, che già lo scorso 10 gennaio dava il gruppo presieduto da Alberto Leonardis come in pole position per l’acquisto dello storico giornale torinese. Il coinvolgimento delle banche torinesi. Come fatto con le altre acquisizioni del gruppo ( Tirreno, Gazzetta di Reggio, Gazzetta di Modena, Nuova Ferrara, Nuova Sardegna, Provincia Pavese ), sarà una cordata con presenza di soggetti istituzionali a entrare in gioco nell’operazione di acquisto de La Stampa.🔗 Leggi su Open.online

Per La Stampa è in pole position il gruppo Sae (Il Tirreno, Nuova Sardegna e altri). Fra poche ore Leonardis formalizzerà a Gedi la proposta di acquisto e il suo pianoSecondo fonti vicine alla trattativa, è probabile che La Stampa, appartenente al gruppo Gedi, venga acquisita dal gruppo Sae, che comprende Il Tirreno, Nuova Sardegna e altri.

