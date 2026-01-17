Fase due a Gaza Nasce il Board of Peace Meloni tra i papabili

Fase due a Gaza: nasce il Board of Peace, un nuovo passo nel tentativo di stabilizzare la regione. La proposta, parte del piano in venti punti degli Stati Uniti, mira a favorire il dialogo e la pace tra le parti coinvolte. Nel contesto internazionale, si fanno anche avanti figure politiche italiane, con Meloni tra i nomi più discussi. Un momento di attenta osservazione per gli sviluppi futuri nel conflitto.

"È per me un grande onore annunciare la formazione del Consiglio per la pace ". Con queste parole di Donald Trump comincia la fase due del piano in venti punti degli Stati Uniti per porre fine al conflitto in Palestina. Negli scorsi giorni, infatti, sono stati spediti gli inviti per partecipare al Board of peace per Gaza, l'organismo che supervisionerà la governance transitoria nella Striscia (nella foto una tendopoli a Khan Younis), a leader selezionati personalmente dallo stesso tycoon. "I membri del Consiglio – ha detto il presidente americano – saranno annunciati a breve (probabilmente durante il Forum economico di Davos della prossima settimana, ndr), ma posso affermare con certezza che si tratta del Consiglio più grande e prestigioso mai riunito in qualsiasi momento e luogo".

'Al via la fase due', nasce il governo che amministrerà Gaza - "Oggi annunciamo il lancio della fase due del piano in 20 Punti" di Donald Trump "per porre fine al conflitto di Gaza". ansa.it

A Gaza è cominciata la “fase due” del piano di Trump, più o meno - Lo hanno detto gli Stati Uniti: dovrebbe portare a un nuovo governo della Striscia, ma molte cose sono incerte o non stanno funzionando ... ilpost.it

L’inviato speciale statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha annunciato l’avvio della seconda fase del piano di pace per la Striscia di Gaza. In un messaggio pubblicato su X, Witkoff ha spiegato che prende il via «la seconda fase» del piano in 20 punti - facebook.com facebook

“Sono tutte bugie”. Così i palestinesi hanno commentato l’avvio della fase due del piano di “pace” per Gaza sponsorizzato dagli Stati Uniti. La fase due nella Striscia è iniziato con l’ennesimo bollettino di morte che non si è mai fermato nonostante il cessate il f x.com

