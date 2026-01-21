Gaza Israele sarà in Consiglio di Pace

Il premier israeliano Netanyahu ha confermato la sua partecipazione al Consiglio di Pace per Gaza, promosso dall’accordo con gli Stati Uniti. L’iniziativa mira a favorire un dialogo volto a promuovere stabilità e sicurezza nella regione. La partecipazione di Israele rappresenta un passo importante nel processo di ricerca di soluzioni condivise per la crisi israelo-palestinese.

Ecco i membri del Consiglio per la Pace per Gaza. Ma Israele si lamenta con TrumpEcco i membri del Consiglio per la Pace a Gaza, un’iniziativa che mira a promuovere dialogo e stabilità nella regione.

Gaza, Trump ha deciso: chi ci sarà nel Consiglio di pace che governerà la StrisciaDonald Trump ha comunicato i nomi dei membri del nuovo Consiglio di pace, incaricato di governare la Striscia di Gaza.

GAZA,SALA: INTERESSATO AD AIUTO CONCRETO, ANCHE CONSIGLIO RIFLETTA SU QUESTO

Argomenti discussi: Trump invita Netanyahu ad entrare nel Board of Peace - Trump ha esteso l'invito a far parte del Board of peace anche a Netanyahu; Un Board of Peace senza Peace; Israele sta davvero pianificando una nuova offensiva militare nella Striscia di Gaza?; Business e sicurezza: il Board che deciderà il futuro della Striscia.

Gaza, Trump: Board of Peace potrebbe sostituire l’Onu. LIVEL'Onu non è stata di grande aiuto. Sono un grande sostenitore del potenziale dell'Onu, ma non è mai stato all'altezza del suo potenziale, ha detto il presidente americano. E ancora: L'Onu avrebbe d ... tg24.sky.it

Più di 300 gazawi trasferiti in Sudafrica da una Ong fantasma: sono iniziate le deportazioni da Gaza?Tra ottobre e novembre più di trecento gazawi sono stati trasferiti da Gaza in Sudafrica, dietro le deportazioni c'è la sedicente Ong Al Majd Europe ... fanpage.it

Haaretz: Israele blocca ingresso a Gaza del governo tecnico palestinese. Idf: «Domani esercitazione militare» ilsole24ore.com/art/haaretz-is… x.com

ISRAELE SI ESPANDE A GAZA E IN CISGIORDANIA Lo Stato ebraico ha annunciato la costruzione di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Il primo, Ash al-Ghurab, è situato a est di Betlemme, dove i coloni hanno trasportato case mobili e materiali da costruzio - facebook.com facebook