Gaffe di Trump sulla Groenlandia confusa con l' Islanda a Davos presidente americano preso di mira sui social

Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha erroneamente confuso la Groenlandia con l'Islanda, suscitando commenti e critiche sui social media. L'episodio ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, evidenziando l'importanza di accuratezza e attenzione nei discorsi pubblici di figure di spicco. Un episodio che ha suscitato discussioni sulla comunicazione e sulla percezione internazionale.

Ne ha avuto per tutti Trump nel lungo discorso a Davos, in cui non sono per mancate imprecisioni e anche gaffe. Durante il tanto atteso intervento al World Economic Forum, in particolare per il tema delle mire di conquista Usa sulla Groenlandia, il capo della Casa Bianca ha confuso in un paio di passaggi l’isola artica con l’Islanda, scatenando brusii tra i presenti in sala e tanti commenti ironici sui social. Le parole di Trump sulla Groenlandia La questione delle rivendicazioni del presidente degli Stati Uniti sulla Groenlandia, con il conseguente scontro tra alleati all’interno della Nato, è stato tra gli argomenti principali al centro del discorso di Trump a Davos. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Trump vuole annettere la Groenlandia Ecco la risposta di Orsini

Argomenti discussi: Trump minaccia ancora l'annessione Groenlandia: Il premier si oppone? Non so nemmeno chi sia, peggio per lui; Trump legge a voce alta il biglietto privato di Rubio, messaggio riservato svelato: gaffe in conferenza stampa; L’Europa potrebbe usare il bazooka commerciale contro Trump, è in arrivo un vertice straordinario su dazi e Groenlandia; News - Radio Popolare.

Trump a Davos: l'aereo rotto, poi 90 minuti sul palco tra gaffes e risatineÈ, come sempre, Trump-show al Forum di Davos in Svizzera, tra risatine e qualche applauso. Un intervento che da programma doveva durare 45 minuti ed è diventato di oltre 90, tra i 72 minuti di ... ansa.it

Gaffe di Mentana sul viaggio di Trump a Davos: Andrà a Crans dove ci sarà anche Lilli GruberAl TgLa7 Enrico Mentana colloca Trump a Crans e associa allo stesso luogo anche Lilli Gruber, spiegandone l’assenza da Otto e mezzo. Ma qualcosa non torna - Guarda il video ... ilfattoquotidiano.it

Wef Davos, gaffe di Trump, confonde Groenlandia con Islanda: “Ci è già costata un sacco di soldi, Wall Street ha chiuso in calo ieri” - VIDEO x.com