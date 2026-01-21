Durante il suo intervento al World Economic Forum di Davos, il presidente americano Donald Trump ha commesso un errore di identità geografica, confondendo la Groenlandia con l’Islanda. Un episodio che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, evidenziando come anche figure di rilievo possano commettere semplici ma significative inesattezze durante discorsi pubblici.

Nel corso di un passaggio del suo discorso al World Economic Forum di Davos, il presidente americano Donald Trump ha confuso la Groenlandia con l’ Islanda. Lo ha fatto notare la Nbc, sottolineando che la gaffe di Trump è arrivata mentre il tycoon spiegava che tutto ciò che chiede è “un pezzo di ghiaccio”. La nuova gaffe ha prodotto una sfilza di meme ironici su X: dalla faccia interrogativa del cartone Spongebob, alle immagini in cui islandesi in versione Simpson appaiono preoccupatissimi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ultima gaffe di Trump, confonde la Groenlandia con l’Islanda durante il suo discorso a Davos – Video

Trump e la gaffe a Davos, Groenlandia diventa IslandaDurante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha commesso una serie di errori nel riferirsi alla Groenlandia, confondendola più volte con l'Islanda.

Trump e la gaffe a Davos: la Groenlandia diventa IslandaDurante il Forum economico di Davos, Donald Trump ha commesso un’inesattezza geografica, riferendosi alla Groenlandia come Islanda.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Trump vuole annettere la Groenlandia Ecco la risposta di Orsini

Argomenti discussi: Esulta pensando di aver vinto, ma il match non è finito e alla fine perde: il video della clamorosa gaffe di…; Usano la foto di Striscia La Notizia, clamorosa gaffe del giornale portoghese dopo la morte di Valentino; Reggio, il Comitato per il No prevede un salto nel buio e condanna la gaffe di Nordio sull'utilizzo dei trojan per modestissime mazzette · ilreggino.it; La gaffe di Cateno De Luca e del sindaco di Santa Teresa, travolti da un'onda durante la diretta Fb.

Morto Tony Dallara: moglie, figli, malattia e quella famosa gaffe con Mara VenierCon la moglie Patrizia per più di 50 anni. L'ultima volta in tv nel 2024 quando commosse e imbarazzò Mara Venier ... today.it

Gaffe di Marco Carrara durante la diretta di Agorà: scambia Robert De Niro e Ray Liotta per due iraniani degli anni ’70. Poi le scuse: Errore dettato dalla frettaMarco Carrara mostra una scena di Quei bravi ragazzi credendola una foto dell'Iran pre-rivoluzione. Poi arrivano le scuse in diretta. ilfattoquotidiano.it

#TorredelGreco Frulio e i privilegi della casta: l'ultima gaffe in consiglio comunale sulla sosta selvaggia | VIDEO - facebook.com facebook