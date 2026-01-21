Trump e l’ossessione per la Groenlandia la gaffe a Davos | il presidente Usa preso in giro sui social – Il video

Durante il World Economic Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha commesso una gaffe confondendo la Groenlandia con un altro Paese, suscitando reazioni sui social e l’ironia dei presenti. Questa vicenda evidenzia ancora una volta come, talvolta, anche figure di alto livello possano commettere errori di geografia. Un episodio che ha attirato l’attenzione, senza però compromettere il ruolo istituzionale.

La geografia, si sa, non è mai stata un punto forte degli americani. E così, capita che persino il loro presidente arrivi a confondere due Paesi sul palco del World Economic Forum di Davos, scatenando le reazioni incredule dei presenti e l’ironia dei social. Il protagonista della gaffe, neanche a dirlo, è Donald Trump. «L’Islanda, posso dirvi, la Borsa ieri ha fatto una prima caduta ieri per colpa dell’Islanda, dunque ci è già costata un sacco di soldi», ha detto il presidente americano dal palco del Wef. La confusione tra Albania e Armenia. Ma il riferimento, ovviamente, non è all’Islanda, bensì alla Groenlandia, che Trump ha più volte ripetuto di voler acquistare scatenando una crisi diplomatica con gli alleati europei.🔗 Leggi su Open.online

L’ultima gaffe di Trump, confonde la Groenlandia con l’Islanda durante il suo discorso a Davos – VideoDurante il suo intervento al World Economic Forum di Davos, il presidente americano Donald Trump ha commesso un errore di identità geografica, confondendo la Groenlandia con l’Islanda.

