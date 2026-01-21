Gabriel Jesus fa una rivelazione sulla Serie A | indizio sul futuro? Quelle parole non sono passate inosservate…
Gabriel Jesus ha recentemente commentato la sua esperienza in Serie A, suscitando interesse tra gli appassionati di calcio. Dopo aver segnato contro l’Inter, le sue parole hanno attirato l’attenzione, alimentando speculazioni sul suo possibile futuro nel campionato italiano. In questo articolo, analizzeremo le sue dichiarazioni e cosa potrebbero significare per le prossime mosse del calciatore e delle squadre coinvolte.
Gabriel Jesus Juve: svolta per l’ex obiettivo bianconero! Una big di Serie A tenta il colpaccio per gennaio, la rivelazione non lascia dubbiUna grande squadra di Serie A si prepara a tentare il colpo Gabriel Jesus a gennaio, riaccendendo le speranze di mercato per l’ex obiettivo della Juventus.
Argomenti discussi: Inter-Arsenal di Champions League, la diretta: 1-3, Gyokeres fa tris dopo la doppietta di Gabriel Jesus; Inter-Arsenal 1-3, gol e highlights: a segno Gabriel Jesus, Gyokeres e Sucic; Inter-Arsena 1-2 l | Sucic fa una MAGIA ? Ma Gabriel Jesus ne mette due!; Pagelle Inter-Arsenal: Barella poco concreto, Saka e Gabriel Jesus brillano. Chivu e Arteta….
Arsenal, Gabriel Jesus ne fa due all'Inter: Così a San Siro mi fa venire le lacrime agli occhiGabriel Jesus è riuscito a trattenere l'emozione per metà dopo aver segnato la doppietta ai danni dell'Inter ieri sera, regalando. tuttomercatoweb.com
Inter-Arsenal 1-2 l | Sucic fa una MAGIA Ma Gabriel Jesus ne mette due! | OneFootballEze pesca Jesus, che appoggia a Merino, che a sua volta trova Lewis-Skelly. L'esterno sinistro va in orizzontale da Timber, che calcia malissimo. La palla, però, prende una traiettoria strana, su cui ... onefootball.com
Non solo Gabriel Jesus, contro l'Inter c'è stato un altro protagonista - facebook.com facebook
#Arsenal, #GabrielJesus: "Da bambino guardavo la #SerieA e sognavo una cosa. Battuta una delle migliori in #Europa" x.com
