Spalletti Juve buona la prima per il tecnico | quelle due idee visionarie non sono passate inosservate a tifosi e addetti ai lavori I dettagli

Spalletti Juve, l'analisi della Gazzetta sull'esordio: il tecnico sorprende tutti con Koopmeiners difensore e McKennie trequartista, mosse vincenti. L'era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus non poteva iniziare in modo più complicato: un solo allenamento completo e una squadra in piena emergenza infortuni, costretta a rinunciare a uomini chiave come Bremer, Yildiz e Kelly. Eppure, l'esordio a Cremona (vittoria per 2-1) ha mostrato subito la mano del nuovo tecnico. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, la "prima" di Spalletti è stata "buona", e a colpire sono state due mosse tattiche a sorpresa che si sono rivelate positive fin da subito.

