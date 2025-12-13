Gabriel Jesus Juve | svolta per l’ex obiettivo bianconero! Una big di Serie A tenta il colpaccio per gennaio la rivelazione non lascia dubbi

Una grande squadra di Serie A si prepara a tentare il colpo Gabriel Jesus a gennaio, riaccendendo le speranze di mercato per l’ex obiettivo della Juventus. La rivelazione in corso non lascia spazio a dubbi e potrebbe cambiare gli equilibri già nel prossimo mercato invernale.

Gabriel Jesus Juve: colpo di scena per l’ex obiettivo bianconero! Un top club italiano tenta di prenderlo per gennaio, la rivelazione non lascia dubbi. La caccia al numero 9 è aperta e il Milan è pronto a valutare un profilo di caratura mondiale per blindare le ambizioni Scudetto. Con la sessione invernale alle porte, la dirigenza rossonera sta scandagliando il mercato alla ricerca di un attaccante esperto, pronto subito e capace di fare la differenza nello scacchiere di Massimiliano Allegri. L’ultimo nome, svelato dal direttore Ivan Zazzaroni in un approfondimento su Il Corriere dello Sport, ha del clamoroso: Gabriel Jesus. Juventusnews24.com

