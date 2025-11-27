Furti nelle auto nel Cilento | carte di credito rubate e vestiti rivenduti online quattro misure cautelari

Rubavano i vestiti dalle auto in sosta e li rivendevano online. Due uomini agli arresti domiciliari e due donne obbligate alla presentazione alla Polizia Giudiziaria. I colpi finiti al centro delle indagini de carabinieri tra Ascea, Casal Velino, Capaccio-Paestum, Castellabate e Laureana Cilento. Furti su auto parcheggiate nel Cilento: smantellata una banda Avevano trasformato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Furti nelle auto nel Cilento: carte di credito rubate e vestiti rivenduti online, quattro misure cautelari

